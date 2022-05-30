Останется в Израиле надолго: Пугачеву публично унизили в Москве

Останется в Израиле надолго: Пугачеву публично унизили в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аристку опозорили с помощью перфоманса

Анонимные Telegram-каналы сообщили, что минувшей ночью на телецентре "Останкино" появилась провокационная надпись, посвященная, судя по всему, Алле Пугачевой. Стихотворная композиция с нецензурными обращениями транслировалась на здание некоторое время.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут ******* (надоела – прим. редакции)", – говорилось в обращении.

Фамилия в строчках не указывалась. Кто именно был причастен к перфомансу – неизвестно.

Кадр Telegram-канал "КАТРУСЯ"

В комментариях к публикации некоторые предположили, что видео фейковое. Кто-то отметил, что подобная выходка – это стыдно, несолидно и некультурно, и напомнили о возрасте звезды. 

Некоторые призвали лишить гражданства тех знаменитостей, которые покинули Россию на фоне спецоперации. Другие – просто не давать им эфирное время на гостелеканалах. 

Авторы различных Telegram-каналов предположили, что после такого Алла Пугачева еще надолго останется в Израиле, а не вернется в Россию к осени, как говорила ранее. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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