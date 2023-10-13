"Проще договориться с ХАМАС": что происходит с родней Пригожина в Израиле

"Проще договориться с ХАМАС": что происходит с родней Пригожина в Израиле
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер сильно переживает

Конфликтная ситуация, которая захлестнула Израиль, сильно ударила по многим россиянам – у существенного числа наших граждан есть тесные связи с еврейским государством. Так, на Святой земле живет родня композитора Иосифа Пригожина.

Известный культурный деятель рассказал, что очень сильно переживает из-за мамы, которая остается в Израиле и ни в какую не хочет покидать ставшую ей родной страну. Разумеется, артист боится за безопасность своей пожилой родительницы и других родственников.

Пригожин старается с пониманием относиться к позиции престарелой матери. Он напомнил, что людям, которые давно на пенсии, очень сложно даются такие кардинальные перемены, как переезд в другую страну.

При этом Пригожин не оставляет попытки уговорить маму перебраться к нему в Москву. Однако в ответ на свои предложения, он получает лишь требование родительницы оставить ее в покое. Артист даже нашел в себе силы пошутить на тему упрямства мамы.

"Проще договориться с ХАМАС, чем с моей мамой. Любые договоренности с моей мамой равны нулю", – посетовал композитор.

К слову, ранее была раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян – их могут призвать в местную армию.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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