Пригожин вмешался в грандиозный скандал с Волочковой: "Провокация"

Вся страна обсуждает очередную выходку балерины

Недавно информационное пространство разорвали новости о том, что знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова додумалась осквернить раздвинутыми ногами советский памятник. Свой комментарий по поводу резонансного происшествия дал популярный продюсер Иосиф Пригожин.



Волочкова решила раскинуть натренированные ноги в полушпагате прямо на памятнике военной славы, макете истребителя ЛА-6. Для многих такая выходка стала последней каплей – Анастасию обвиняют в покушении на святое и беспардонном поведении.



Иосиф Пригожин считает, что этот поступок балерины был очередной "провокацией". По мнению продюсера, артистка готова на все, лишь бы о ней говорили. Анастасия давно приняла для себя решение, что неважно, в каком свете она мелькает в прессе, главное, чтобы о ней писали.

"Волочкова делает все, чтобы о ней говорили, чтобы ее не забыли", – пояснил Пригожин.

При этом Иосиф добавил, что благодаря скандалу популярность памятника наверняка возрастет, и люди будут массово посещать памятный макет истребителя.



Ранее стало известно, что за скандальную выходку Волочкову могут серьезно наказать.

