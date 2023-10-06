Оскандалившаяся Волочкова унизила россиян: "Быдло интернетское"

Оскандалившаяся Волочкова унизила россиян: "Быдло интернетское"
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Балерина высказалась о тех, кто ее раскритиковал

Последние годы имя Анастасии Волочковой ассоциируется у публики не столько с ее творческими достижениями, сколько со скандалами. На днях балерина удивила общественность очередной неоднозначной выходкой и, сама того не желая, стала главной героиней всех громких заголовков.

Начало скандалу положил снимок, появившийся в блоге знаменитости несколько дней назад. Волочкову запечатлели на территории "Мосфильма" рядом с макетом советского истребителя Ла-5. Все бы ничего, но для снимка балерина решила принять довольно провокационную позу. Звезда закинула ногу на крыло самолета, демонстрируя свой размашистый шпагат. В итоге на нее обрушилась волна неконтролируемой критики.

Некоторые россияне расценили выходку знаменитости как оскорбление. А пока не выяснилось, что самолет является бутафорским, балерину даже требовали наказать. Через какое-то время Анастасия ответила хейтерам и назойливым журналистам в новом видеообращении в своем блоге. Теперь же блондинка решила еще раз высказаться о тех, кто ее обидел.

В беседе с журналистами Волочкова унизила россиян, которые оставили ей гневные комментарии. Знаменитость назвала недовольных пользователей "недолюбленным тетками". По мнению Анастасии, недоброжелатели не могут смириться с тем, что она так привлекательна для мужчин. Поэтому, как считает звезда, им остается лишь кусать локти и завидовать ей.

"Если люди пытаются на меня слить кучу грязи, то это их ничтожество, это быдло интернетское", – высказалась о своих хейтерах балерина.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Шаляпин вступился за Волочкову после скандала с советским памятником.

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Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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