Светлана Дружинина публично унизила Анастасию Макееву - видео

Светлана Дружинина публично унизила Анастасию Макееву - видео
Светлана Дружинина. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Публика шокирована новым скандалом

Народная артистка России Светлана Дружинина известна широкой публике в первую очередь как талантливый кинорежиссер, снявший серию фильмов о гардемаринах. На днях в прокат вышло продолжение легендарной саги -  "Гардемарины 1787. Мир".

Светлана Дружинина, разумеется, блистала на премьерном показа. 87-летняя звезда не скрывала улыбки и бодро позировала перед камерами. Однако на красной дорожке произошел курьезный случай.

Скандал с участием легендарного режиссера шокировал публику. Дело в том, что на показе также появились актеры нового фильма. К примеру, Дмитрий Харатьян окружил коллегу заботой и даже целовал ей руки.

Анастасия Макеева тоже решила продемонстрировать свое внимание к режиссеру, однако выбрала совершенно неудачный момент. И вышло так, что Светлана Дружина, сама того не желая, унизила актрису на глазах у журналистов.

Позирующая перед камерами звезда оттолкнула Анастасию Макееву,  которая приблизилась настолько близко, что могла закрыть вид. Скандальное видео сразу же завирусилось в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали, что во время съемок новой киноленты о гардемаринах разгорелся очередной скандал.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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