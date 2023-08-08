Бывшая жена Малькова уколола уведшую мужа Макееву за поездку к ее родным

Бывшая жена Малькова уколола уведшую мужа Макееву за поездку к ее родным
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Женщина не может простить экс-соперницу

Несколько лет назад российская оперная певица Анастасия Макеева угодила в грандиозный скандал из-за личной жизни. Артистка без памяти влюбилась в своего строителя загородного дома Романа Малькова и разбила его семью. Поклонники тут же обвинили певицу во всех смертных грехах, но артистку это не остановило. Она не стала скрывать личной жизни и выставила свои отношения с любовником напоказ всему миру. 

С тех пор Роман Мальков и Анастасия Макеева живут в счастливом браке. Оказалось, что чувства певицы действительно прошли проверку временем и были не пустышкой, как считали многие. 

При этом бывшая жена Романа Малькова с детьми строит свою жизнь и время от времени не упускает возможности уколоть бывшую соперницу. На днях она заявила, что ее бывший муж и Анастасия Макеева побывали в гостях у ее брата. Малькова удивилась стремлением певицы познакомиться с ее родственниками. При этом она отметила, что ей безразлично то, чем занимается ее бывший муж. 

"Вы же все знали о стремлении Анастасии Макеевой влиться в родовую программу", – язвительно написала Светлана Малькова в своем аккаунте. 

Год назад Анастасия Макеева рассказывала, что взяла двойную фамилию, мужа и свою. Таким образом она "по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем".


Источник: Telegram • Требует проверки
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