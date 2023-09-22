Тратит огромные суммы: Волочкова рассказала о задержанном любовнике

Балерина заступилась за кондитера

В Москве задержан предприниматель Дмитрий Дюран. По данным СМИ, он подозревается в мошенничестве в крупном размере. Известно, что мужчина занимался кондитерской деятельностью. А еще он состоял в романтических отношениях с Анастасией Волочковой.

Конечно, звезде балета не привыкать оказываться в эпицентре громких скандалов. Невероятные отношения бывшей примы Большого театра и богатенького кондитера с начала года обсуждала вся страна.

Дмитрий Дюран осыпал свою избранницу подарками, а Анастасия Волочкова активно хвасталась ими в социальных сетях. Теперь же, когда у предпринимателя начались проблемы, заслуженная артистка России решила заступиться за него.

Комментируя новость об задержании любовника, Анастасия Волочкова подчеркнула что он вызвал у нее доверие своими положительными качествами, в частности, чистотой души и добропорядочностью.

"И дело в том, что мы с ним действительно подружились, он очень классный человек", – отметила балерина.

Она не исключила, что бизнесмен на самом деле не в чем не виновен. Заезда намекнула в интервью телеканалу "360", что на мужчину могли обвинить в том, чего он не совершал.

Желание Анастасии Волочковой защитить своего любовника вполне объяснимо. В интервью Пятому каналу она подробно рассказала, как Дмитрий Дюран совершал "красивые поступки", тратя огромные деньги на артистку.

К примеру, кондитер бесплатно кормил десертами команду балерины и в итоге добился приглашения к ней домой. В гости предприниматель явился в образе деда мороза и вновь осыпал знаменитость презентами, а нас следующий день прислал ей тысячу белых роз.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своем таинственном спонсоре.