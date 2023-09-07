Подсыпал препараты в чай: близкий человек предал Волочкову

Подсыпал препараты в чай: близкий человек предал Волочкову
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Балерина заметила, что ее состояние стало резко ухудшаться

В окружении Анастасии Волочковой довольно часто появляются непорядочные личности, которые пытаются обмануть доверчивую балерину. Даже самые, казалось, близкие люди оказывались мошенниками. Например, несколько лет назад артистку облапошил личный водитель.

Танцовщица наняла Александра Скиртача после того, как ей подарили роскошный автомобиль стоимостью 15 миллионов рублей. Водитель вызывал доверие у Волочковой, поэтому она начала просить его о доставке ее гонораров в банк. Балерина и помыслить не могла о том, что мужчина окажется нечистым на руку. 

Вскоре состояние Анастасии начало ухудшаться. Позже выяснилось, что водитель подсыпал различные препараты в напитки Волочковой, чтобы скрыть от нее кражу денежных средств. Александр часто просил у балерины деньги на ремонт автомобиля, но транспортное средство так и оставалось неисправным.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров призвал 47-летнюю Анастасию Волочкову обратиться к специалистам. По мнению эксперта, балерине требуется лечение от алкогольной энцефалопатии. Нарколог назвал танцовщицу деградантом. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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