Жемчужный гроб с золотыми вензелями: как будут хоронить Волочкову

Жемчужный гроб с золотыми вензелями: как будут хоронить Волочкову
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Церемония не обойдется без любимых цветов артистки

Анастасия Волочкова – одна из самых эпатажных звезд российского шоу-бизнеса. И пусть артистка уже не может похвастаться такой же невероятной популярностью, какую имела на пике карьеры, она на дает публике забыть о себе. Поведение знаменитой блондинки нравится далеко не всем, несмотря на это, она не стесняется оставаться самой собой и быть откровенной.

Накануне балерина стала гостей YouTube-шоу "Не Пруст", где честно ответила на довольно неожиданные вопросы. Звезда не стала лукавить даже в тот момент, когда у нее спросили про будущие похороны. Надо сказать, планы знаменитости на этот печальный день оказались поистине грандиозными. 

Рассуждая о том, какой бы она хотела видеть церемонию, Волочкова озвучила самые смелые фантазии. Балерина предположила, что в тот момент люди будут вспоминать ее добрые качества и говорить теплые слова.

Также блондинка призналась, в каком гробу хотела бы быть погребенной. В ее представлении, он обязательно должен быть жемчужного цвета, с золотыми вензелями и ее инициалами. Кроме того, траурный ритуал звезды не должен обойтись без ее любимых цветов. Теперь наверняка стало ясно, как будут хранить знаменитую артистку, когда придет время.

"Белые розы, естественно, белые цветы как у принцессы Дианы", – поделилась своими фантазиями Анастасия Волочкова.

Ранее "Утро.ру" писало, что отец Волочковой рассказал о ее прошлом. Родитель балерины раскрыл секрет ее воспитания и признался, что из дочери в итоге вышло не совсем то, о чем они с мамой мечтали. 

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Источник: Не Пруст
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