Памятник без гроба: в могиле на Новодевичьем кладбище не оказалось тела Борисовой

Памятник без гроба: в могиле на Новодевичьем кладбище не оказалось тела Борисовой
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Где на самом деле похоронили легендарную актрису

9 августа на 99-м году жизни не стало звезды театра имени Вахтангова Юлии Борисовой. "Последней просьбой актрисы было, чтобы церемония прощания состоялась в кругу ее семьи. Похоронят Юлию Борисову на Новодевичьем кладбище", – заявили тогда в театре.

И, действительно, если прийти сегодня на Новодевичье, то можно увидеть памятник с надписью "Герой труда, Народная артистка СССР, Лауреат государственных премий, актриса Театра Вахтангова Юлия Борисова". Ниже – еще одна надпись: "Действующий государственный советник России, Руководитель Федерального Департамента стран Европы и Северной Америки Александр Борисов". Это – единственный сын актрисы. Но, на самом деле, ни их гробов, ни даже урн с прахом под этим памятником нет.

"Борисову тут не хоронили, потому что на старой территории никого гробом уже давно не хоронят, разрешают подзахоранивать только урны с прахом в родственные могилы", – сообщили корреспонденту "Утро.ру" на Новодевичьем.

Куда же тогда делись тела знаменитой актирисы и ее сына?

В 1974 году ушел из жизни муж Юлии Борисовой – директор-распорядитель Вахтанговского театра Исай Спектор. Когда актриса заказывала памятник ему, то оставила много места на гранитной стелле. Позже тут появились имена и титулы ее и сына. Оставалось, когда придет время, добавить лишь даты жизни.

В 2022 году ее сын скончался. Борисова хотела похоронить его по православному обычаю рядом с отцом. Но без кремации ей это не позволили сделать. А сжигать сына Борисова категорически не хотела. Поэтому нашла место под его могилу рядом со своей матерью на Даниловском кладбище. И себя тоже запретила хоронить на престижном Новодевичьем. Хотя по статусу ей и положено. 

Кстати, хоронили ее на Даниловском в обстановке строгой секретности. Участок и место упокоения по просьбе родственников в администрации никому не сообщают.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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