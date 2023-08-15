Море желтых тюльпанов: люди рыдали у гроба Наталии Королевой

Она навсегда останется в людских сердцах

В подмосковном городе Королеве завершилась церемония прощания с Наталией Королевой. Оно проходило в Центральном Доме Культуры им. М.И. Калинина.

Выбор понятен, ведь Королева являлась почетным гражданином этого наукограда, считающегося одним из центров отечественной космонавтики. Кстати именно благодаря Наталии Сергеевне удалось в свое время переименовать город Калининград в Королев.

Гроб Королевой утопал в венках и цветах. Особенно много было желтых тюльпанов – Наталия их очень любила...

На церемонию прощания приехал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

"Она была человеком большой энергии внутри которой горела звезда. Наталия Сергеевна вдохновляла людей на поистине большие поступки", – сказал чиновник на прощании.

Напомним, дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева получила премию имени Пирогова Академии медицинских наук СССР и являлась лауреатом Государственной премии СССР. За ее именем получены три свидетельства на изобретения.

Наталия Королева скончалась 12 августа в возрасте 88 лет. Похоронили ее на Армянском кладбище. Там, на участке 5/2, покоится много родных ее великого отца Сергея Королева, включая мать и первую жену отца российской космонавтики..

