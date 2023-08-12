Вид Васильевой в гробу шокировал посетителей панихиды

Вид Васильевой в гробу шокировал посетителей панихиды
Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В столице проходит церемония прощания с актрисой

Сегодня в столичном театре Сатиры с самого утра проходит церемония прощания с усопшей Верой Васильевой. Ее поклонники, друзья и коллеги собрались вместе в этот печальный день, чтобы отдать дань уважения покойной артистке.

Скорбящих пришло столько, что у входа в здание театра собралась внушительная очередь. Но ничего не смогло остановить людей от того, чтобы, дождавшись своего череда, возложить цветы к белоснежному гробу Веры Кузьминичны.

Тех посетителей панихиды, кто уже смог попрощаться с актрисой, вид Веры Васильевой в гробу в гробу шокировал. Окружающие делятся, что смерть оказалась совершенно не властна над внешностью женщины.

"Вера Васильева как будто просто уснула и смерть не тронула ее прелестные черты", – рассказал один из присутствующих в зале работников прессы.

Согласны с ним и многие другие гости церемонии прощания. Актер Борис Львович подметил, что усопшая "правильно жила", а потому и осталась красивой даже после смерти.

Вере Васильевой было 97 лет. Она скоропостижно скончалась 9 августа на своей даче в окружении близких. Ее крестница Дарья Милославская предположила, что причиной плохого самочувствия стала установившаяся в Москве и Подмосковье жара.

Кстати, именно крестной дочери актрисы, как уже писали на Утро.ру, и отойдет все многомиллионное наследство покойной Веры Васильевой. Ведь своих детей у нее не было.

Похороны Веры Васильевой пройдут сегодня на Новодевичьем кладбище. Именно туда гроб с телом актрисы отвезут после отпевания в Храме Христа Спасителя.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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