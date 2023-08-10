Вышло не то: что отец Волочковой раскрыл о ее прошлом

Балерина сделала все по-своему

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не устает восхищать поклонников и раздражать ненавистников. Однако ее слава на протяжении многих десятилетий не сходит на нет. В чем же секрет ее успеха?

Недавно в Сети всплыло давнее интервью отца Анастасии Волочковой, в котором он рассуждает о начале ее карьеры. Отец российской балерины Юрий Волочков раскрыл секрет ее воспитания и признался, что из дочери в итоге вышло не совсем то, о чем они с мамой мечтали.



Как выяснилось, отец мечтал отдать Анастасию Волочкову в легкую атлетику. Все педагоги уверяли, что у нее для этого есть все данные и шансы. Но вышло разочарование.

Стоит отметить, что отец Анастасии Волочковой тоже профессиональный спортсмен. Он является чемпионом СССР по настольному теннису, а также тренером. Отец упорно пытался сделать из дочери профессиональную спортсменку, в итоге она действительно стала звездой, но все пошло по другому сценарию. Волочкова напрочь отказалась быть легкоатлеткой, хотя имела все шансы, и решила стать балериной.

Ранее "Утро.ру" писало то том, что Анастасию Волочкову раскритиковали за то, что она оскорбила полную женщину. В спортивном зале балерина подошла к посетительнице с лишним весом, которая собиралась налить себе воды из кулера. Танцовщица попросила девушку сесть не шпагат, пообещав ей взамен на это шоколадку.