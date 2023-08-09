"Ума нет": Волочкову жестко распекли за унижение полной девушки

Поступок балерины попал на камеры

Балерина всея Руси довольно часто подвергается критике, а пользователи и ее коллеги по творческому цеху находят все новые и новые поводы. Народ не устраивает поведение артистки, иногда ее ругают за странные наряды. А на этот раз Анастасию Волочкову жестко распекли за унижение полной девушки.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен странный, по мнению россиян, поступок. В спортивном зале звезда подошла к посетительницы с лишним весом, которая собиралась налить себе воды из кулера. Стройная как тростинка балерина попросила девушку сесть не шпагат, пообещав ей в награду шоколадку.

Собеседница Анастасии Волочковой попыталась это сделать, но не смогла. Тогда блондинка придумала ей новое задание – сделать шпагат "хотя бы руками". Посмотревшие ролик пользователи посчитали поступок звезды неприличным, поэтому стали оставлять негативные комментарии.

"Как всегда глупо... На большее ума-то нет", – набросились на звезду люди.

Впрочем, девушку вряд ли обидела просьба балерины, ведь она – участница КВН из команды "Атомная сборная". Она, к слову, легко шутит по поводу своего веса. А потому, вполне возможно, юмористка просто решила подыграть Анастасии Волочковой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, почему врач посоветовал балерине срочно пройти лечение.