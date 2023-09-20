Волочкова объяснила уход из политики: "Какой я член?"

Артистка решила трудиться без политики

В течение нескольких лет Анастасия Волочкова входила в состав "Единой России". Мандат балерина получила в 2003 году, а сдала его спустя восемь лет. Чуть позже, в 2016-ом, она снова хотела баллотироваться в Госдуму от "Справедливой России", но так этого и не сделала. В беседе с News.ru знаменитость объяснила, почему решила уйти из политики.

По ее словам, в те времена она просто хотела воспользоваться депутатской должностью, чтобы организовывать благотворительные концерты для детей. Подобный статус позволял ей быстро решать возникающие проблемы. В остальном, уверяет Волочкова, ее членство в партии было формальным.

"Посмотрите на меня и тогда, и сейчас: какой я член?", – заявила артистка.

Сейчас она утверждает, что ей не нужен мандат, чтобы продолжать заниматься своим делом. Балерина заявила, что у нее есть своя политика – делать добрые дела ради объединения детей по всей России с помощью творчества.

Также в беседе с журналистами Анастасия Волочкова вспомнила, что Большой театр заставлял артисток оказывать интимные услуги "толстожопым, толстопузым мужикам", однако она на это никогда не соглашалась, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее артистка рассказала, что ее карьера сложилась благодаря таинственному спонсору, которого повстречала ее мать в аэропорту.