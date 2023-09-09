Волочкова рассказала о своем таинственном спонсоре

Мужчина помог ей одержать победу в конкурсе

Анастасия Волочкова прошла долгий и тернистый путь к вершине карьеры балерины. Она вспомнила, что однажды ее судьбу решил роковой случай на авиакассе.

В беседе с "Пятым каналом" артистка рассказала, как собиралась на Международный конкурс артистов балета. Тогда у нее были трудности с деньгами, а Мариинский театр отказывался отпускать в поездку. Поэтому ее мама пришла к авиакассе и стала умолять дать билет ее дочери, чтобы она отправилась на мероприятие.

"Один человек стоял за моей мамой, он услышал эту историю, достал деньги и заплатил за оба билета", – говорит Волочкова.

До сих пор она не знает ни имени, ни фамилии этого таинственного спонсора. Поездка на конкурс в итоге принесла ей золотую медаль.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как близкий человек подсыпал ей в чай снотворное.

Источник: Пятый канал
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