Завязала: 47-летняя Анастасия Волочкова нашла здоровую альтернативу любимому просекко

Спиртные напитки и дурные знакомые - в прошлом.

В центре столицы открылся пафосный ресторан "Аристократ". Лепнина, хрустальные люстры, захватывающие виды на Москва-Сити и Москва-реку... Балерина Анастасия Волочкова одной из первых оценила заведение.

Правда, к игристому и коктейлям на основе апероля (аперитив из горечавки, ревеня, цинхоны) балерина не притронулась – личный сухой закон! "Мои золотые, просекко (игристое вино из Италии, которое изготавливается из винограда Глера – Прим. ред.) я больше не пью, – заверила она "Утро.ру". – Я заменила его минеральной водой с огурцом и лимоном и еще коктейлем по-волочковски – томатным соком с мелко нарезанным острым перцем и черным перцем. Можно туда добавить и мелко нарезанный огурчик". По словам Волочковой, если к этим напиткам добавить два яйца всмятку, то она уже будет сыта.

"Мне льстит, что каждый шаг моей жизни и каждый выпитый бокал становится событием в стране. Но после того, как я перестала пить просекко, во мне ничего не изменилось – ни в организме, ни в состоянии, – заверила Волочкова. – А вот от вкусного легкого кальяна я не отказалась".

Волочкова перестала не только употреблять спиртные напитки, но и перестала, как она выразилась, "устраивать из своего дома проходной двор". "Все встречи я устраивала дома, потому что ненавижу московские пробки, – пояснила танцовщица. – Хотя у меня есть свой водители и белый "Майбах". Но сейчас я ограничила все общение, сузила кругом знакомых, и назначаю встречи в других местах".