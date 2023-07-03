Анастасия Волочкова пообщалась с журналистами и рассказала, что в отношениях с дочерью наступил мир.

Несколько недель вся Россия следила за тем, как Анастасия Волочкова переживала и грустила из-за того, что ее единственная дочь Ариадна не захотела видеть мать на празднике окончания школы. Девочка, утверждает балерина, хотела стать звездой этого дня, а не меркнуть перед известностью своей матери.

Общественность тогда разделилась на два лагеря. Одни, припоминая все неоднозначные выходки Анастасии, полностью поддерживали позицию Ариадны. Другие же критиковали решение девушки: вступление во взрослую жизнь немыслимо без присутствия мамы.

К счастью, подобных споров больше не будет, ведь Анастасия Волочкова помирилась с дочерью после скандала. Об этом танцовщица сообщила в интервью одному из новостных изданий.

Оказывается, Ариадна Волочкова даже приехала к матери с ночевкой. Да не одна, а со своим молодым человеком. И, поскольку отождествляет она себя теперь с человеком взрослым, девушка отказалась ночевать в своей старой детской комнате. И недаром: ей вот-вот исполнится 18 лет.



"У меня с дочерью прекрасные отношения", – подчеркнула Анастасия Волочкова, добавив, что девушке комфортнее жить среди столичной суматохи, но видеться им это ничуть не мешает.