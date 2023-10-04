Волочкова оскорбила россиян возмутительной выходкой: ее требуют наказать

Публика в ужасе от поступка знаменитости

Анастасия Волочкова – одна из самых скандально известных звезд российского шоу-бизнеса. Уже много лет балерина тешит публику своими громкими выходками, которые то и дело освещаются в прессе. Многие давно привыкли к непредсказуемости звезды, поэтому воспринимают ее поведение как данность. Однако накануне блондинке все же удалось неприятно удивить россиян.

В своих социальных сетях Волочкова опубликовала снимок, который разозлил многих ее поклонников. На кадрах балерина продемонстрировала свой фирменный шпагат, но то, какое место она для этого выбрала, привело публику в ужас. Дело в том, что актриса закинула ногу на крыло советского истребителя Ла-5, который стоит на территории "Мосфильма".

После такого снимка на блондинку буквально обрушилась волна критики. Многих россиян оскорбила возмутительная выходка Анастасии, поэтому теперь ее осуждают и даже требуют ее наказать. Некоторые СМИ писали, что звезде может грозить срок за осквернение символов воинской славы. Однако артистку, судя по всему, хейт не пугает. Она ответила на нападки публики, разместив информацию о грядущей премьере своего нового шоу.

Каким бы странным ни казалось поведение знаменитости, нельзя не отметить, что в этот раз многие, кажется, перегнули палку. Есть вероятность, что злопыхатели зря так набросились на Анастасию. Как уточняет телеграм-канал НеМалахов, звезда растянулась в шпагате вовсе не на памятнике, а на бутафорском экспонате, с которым фотографируются все подряд. Поэтому в ее действиях, судя по всему, нет ничего вопиющего.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что мачеха выдала резкую правду об отношениях Волочковой с дочерью.