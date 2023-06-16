Наследница артиста рвет и мечет

Киноактриса Мария Машкова, рассорившаяся в 2022 году со своим знаменитым отцом, пытается покорить американский кинематограф. Долгое время наследница артиста регулярно поливает Россию грязью. Не стало исключением и ее выступление на премьере первой в США картины.

Мария, сыгравшая в фильме I.S.S. об американских астронавтах (сюжет, кстати, строится на Третьей мировой, где главные противоборствующие стороны – Россия и Америка), сообщила, что длительное время находилась под "российской пропагандой", которой была "инфицирована".

А теперь Мария, понимая, что никакой ненависти у Штатов к россиянам нет, осознает, как ошибалась. Да и вообще была полна стереотипов об этой стране – якобы, когда эмигрировала, предполагала, что придется глубоко пасть, чтобы заработать денег. А сложилось так, что теперь она снимается в кино.







