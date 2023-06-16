"Инфицированы пропагандой": дочь Машкова оскорбила россиян

"Инфицированы пропагандой": дочь Машкова оскорбила россиян
Мария Машкова. Фото: Genrietta Peryan/www.globallookpress.com
Наследница артиста рвет и мечет

Киноактриса Мария Машкова, рассорившаяся в 2022 году со своим знаменитым отцом, пытается покорить американский кинематограф. Долгое время наследница артиста регулярно поливает Россию грязью. Не стало исключением и ее выступление на премьере первой в США картины.

Мария, сыгравшая в фильме I.S.S. об американских астронавтах (сюжет, кстати, строится на Третьей мировой, где главные противоборствующие стороны – Россия и Америка), сообщила, что длительное время находилась под "российской пропагандой", которой была "инфицирована".

А теперь Мария, понимая, что никакой ненависти у Штатов к россиянам нет, осознает, как ошибалась. Да и вообще была полна стереотипов об этой стране – якобы, когда эмигрировала, предполагала, что придется глубоко пасть, чтобы заработать денег. А сложилось так, что теперь она снимается в кино.



Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Перебрасывают силы по полям: ВСУ двинулись на пролом обороны Артемовска

Киев не теряет надежды добиться успехов на фронте

Шестидневная рабочая неделя: Минтруд сделал громкое заявление

Все чаще звучат разговоры о переменах в Трудовом кодексе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей