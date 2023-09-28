Ведущая заняла сторону подростка

Совершенолетие Ариадны, единственной дочери Анастасии Волочковой, прошло без знаменитой балерины. Как и в ситуации с выпускным, девушка отказалась звать родительницу на праздник.

Сама артистка высказывалась об этом без обиды. По ее словам, дочь давно предпочитает отмечать праздник без родителей, только в кругу близких друзей. К этому она относится с пониманием. При этом она отдельно подчеркнула, что Вдовин никогда не приходил на дни рождения своего ребенка.

Позже Волочкова поздравила Ариадну в соцсетях, опубликовав фото с новорожденной девочкой на руках. Дополнительно знаменитость указала, что очень занята в этот день – дает очередное интервью.

Однако новая супруга бизнесмена телеведущая Елена Николаева утверждает, что балерина говорит неправду. Она вместе с мужем присутствовала на празднике, как и молодой человек Ариадны и ее подруги, сообщает Общественная служба новостей. Мачеха выдала резкую правду об отношениях Волочковой с дочерью, указав, что девушка сама приняла решение не звать мать на праздник.

"Она выливает на людей столько грязи. Неужели хочется после этого оказаться с ними же за одним столом? Если ты кого-то оскорбляешь публично, то зачем теперь туда лезть?", – высказалась Елена о балерине.

Телеведущая подчеркнула, что сама никогда не конфликтовала с Волочковой. Женщины ни разу не пересекались, а внутри семьи тема артистки под строгим запретом.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о задержанном за мошенничество любовнике.