Мачеха выдала резкую правду об отношениях Волочковой с дочерью

Мачеха выдала резкую правду об отношениях Волочковой с дочерью
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая заняла сторону подростка

Совершенолетие Ариадны, единственной дочери Анастасии Волочковой, прошло без знаменитой балерины. Как и в ситуации с выпускным, девушка отказалась звать родительницу на праздник. 

Сама артистка высказывалась об этом без обиды. По ее словам, дочь давно предпочитает отмечать праздник без родителей, только в кругу близких друзей. К этому она относится с пониманием. При этом она отдельно подчеркнула, что Вдовин никогда не приходил на дни рождения своего ребенка. 

Позже Волочкова поздравила Ариадну в соцсетях, опубликовав фото с новорожденной девочкой на руках. Дополнительно знаменитость указала, что очень занята в этот день – дает очередное интервью.

Однако новая супруга бизнесмена телеведущая Елена Николаева утверждает, что балерина говорит неправду. Она вместе с мужем присутствовала на празднике, как и молодой человек Ариадны и ее подруги, сообщает Общественная служба новостей. Мачеха выдала резкую правду об отношениях Волочковой с дочерью, указав, что девушка сама приняла решение не звать мать на праздник.

"Она выливает на людей столько грязи. Неужели хочется после этого оказаться с ними же за одним столом? Если ты кого-то оскорбляешь публично, то зачем теперь туда лезть?", – высказалась Елена о балерине.

Телеведущая подчеркнула, что сама никогда не конфликтовала с Волочковой. Женщины ни разу не пересекались, а внутри семьи тема артистки под строгим запретом.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о задержанном за мошенничество любовнике.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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