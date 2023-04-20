"Большие заработки в прошлом": Лобода унизилась перед россиянами

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
Отправившаяся в Латвию Светлана Лобода до сих пор вспоминает о России, где зарабатывала огромные деньги. Сама певица утверждает, что решила все начать с чистого листа. Однако неизвестно, чего стоят на самом деле певице такие перемены.
Света призналась, что выступления в остальных регионах дались ей с трудом. Полгода она нигде не пела, а затем вдруг нашла в себе волю отправиться в тур.
Часть заработанного на гастролях Лобода жертвует на благотворительность – помогает Украине, как утверждает сама. На гневливые комментарии россиян предпочитает не отвечать. О своем решении Света не жалеет – а потому не собирается возвращаться в РФ,
Впрочем, на Украину Лобода тоже не торопится возвращаться. Хотя там проживает ее семья.
"Прекратила свою большую карьеру с турами. Большие заработки в остались прошлом, начала все заново", – призналась певица.
Альянс снова угрожает России
Заокеанские эксперты продолжают строить теории