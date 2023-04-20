"Большие заработки в прошлом": Лобода унизилась перед россиянами

"Большие заработки в прошлом": Лобода унизилась перед россиянами
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Певица не может забыть золотой период своей карьеры

Отправившаяся в Латвию Светлана Лобода до сих пор вспоминает о России, где зарабатывала огромные деньги. Сама певица утверждает, что решила все начать с чистого листа. Однако неизвестно, чего стоят на самом деле певице такие перемены.

Света призналась, что выступления в остальных регионах дались ей с трудом. Полгода она нигде не пела, а затем вдруг нашла в себе волю отправиться в тур.

Часть заработанного на гастролях Лобода жертвует на благотворительность – помогает Украине, как утверждает сама. На гневливые комментарии россиян предпочитает не отвечать. О своем решении Света не жалеет – а потому не собирается возвращаться в РФ,

Впрочем, на Украину Лобода тоже не торопится возвращаться. Хотя там проживает ее семья.

"Прекратила свою большую карьеру с турами. Большие заработки в остались прошлом, начала все заново", – призналась певица.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В НАТО готовы построить военную базу на подступах к Петербургу

Альянс снова угрожает России

Решающие 24 часа: в США рассказали о главном дне для Украины

Заокеанские эксперты продолжают строить теории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей