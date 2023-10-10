Выступление отменили: Зеленского выгоняют из Румынии

Выступление отменили: Зеленского выгоняют из Румынии
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
В стране высмеяли украинского президента

Источники румынского портала G4Media утверждают, что намеченное на вторник заседание парламента с участием Владимира Зеленского не состоится – мероприятие отменили по указу властей Румынии. Предположительно, на такой шаг пришлось пойти после угроз сенатора Дианы Шошоакэ, которая предупреждала о серьезных последствиях в случае визита украинского лидера в страну.

Ранее сенатор заявила, что Зеленскому будет "очень плохо", если он решиться выступить в местномпарламенте. Затем известный румынский политик Джордж Симион высмеял президента Украины в соцсетях, опубликовав трагический пост в его адрес.

"С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зеленский не придет сегодня в румынский парламент", – указал он.

В комментариях политика поддержал народ, который решил выгнать Зеленского из Румынии.

"Этому отморозку здесь нечего делать", – написала публика.

Источники сообщают, что выступление президента могли временно отменить, чтобы провести необходимую проверку безопасности.

Зеленский прибыл в Бухарест накануне, об этом сообщили местные представители власти. В страну он приехал впервые с начала спецоперации на Украине.

Ранее лидер побывал в Польше. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, там его отказались встречать представители местной власти, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее в Раде заявили Зеленскому о катастрофе на фронте.

Источник: G4Media
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