Странная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью

Странная деталь на фото Зеленского в Time всполошила американцев: Перед гибелью
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Дела Киева все хуже

Как известно, западные страны являются главным локомотивом киевского режима, который пока не дает властям Незалежной уйти на дно. Однако настроения на Западе явно сильно изменились. На одну любопытную деталь обратил внимание экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон.

Опытный американский специалист предложил повнимательнее рассмотреть обложку авторитетного издания Time, на которой снова оказался украинский лидер Владимир Зеленский. Однако в этот раз изображение наводит на определенные мысли. Джонсон обратил внимание, что Зеленский выглядит, как лидер фашистской Германии Адольф Гитлер перед бесславной гибелью.

"Зеленский изображен в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своем бункере", – отметил наблюдательный аналитик.

Бывший работник ЦРУ обратил внимание на то, как сильно изменилось отношение коллективного Запада к руководителю киевского режима, даже если судить только по обсуждаемой обложке. Совсем недавно Зеленского величали следующим Уинстоном Черчиллем и даже были готовы признать человеком года по версии Time.



Теперь Зеленского изображают в самом низу обложки в небольшом формате спиной вполоборота. Слово "Никто" занимает намного больше места на обложке, чем скромная фигурка президента.

К слову, недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что вашингтонская администрация уже готовит замену Зеленскому.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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