Сын Блинкена оделся в Зеленского и потребовал конфеты у Байдена

Сын Блинкена оделся в Зеленского и потребовал конфеты у Байдена
Джо Байден. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Даже дети понимают, за что можно получить вкусняшку

На забавную ситуацию с детьми американского госсекретаря Энтони Блинкена обратили внимание в прессе. На популярный в Соединенных Штатах Америки праздник Хэллоуин наследница высокопоставленного госслужащего нарядилась в цвета флага Незалежной, а сын и вовсе оделся в главу Украины Владимира Зеленского.

Так, ребенок на празднование торжества надел форму цвета хаки, которая очень напоминает наряд украинского лидера – как известно, для повышения брутальности своего образа Зеленский не вылезает из одежды с элементами милитари стиля.

В таком виде наследники Блинкена подошли к главе Белого дома Джо Байдену и в традициях Дня всех святых потребовали у него угощение. Довольный американский президент выдал детям сладости. Об этом пишет информационный ресурс URA.RU.  



Как добавляет телеканал "360", развлекательные мероприятия в честь праздника организовали на территории вашингтонской администрации вечером 30 октября. Американский главнокомандующий вместе со своей супругой Джилл Байден поздравили учеников из местных школ, а также наследников тех, кто связан с военной сферой.

К слову, ранее Киеву объявили страшные новости о завершении конфликта.

Источник: CBS News ✓ Надежный источник
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