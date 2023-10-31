Сын Блинкена оделся в Зеленского и потребовал конфеты у Байдена

Даже дети понимают, за что можно получить вкусняшку

На забавную ситуацию с детьми американского госсекретаря Энтони Блинкена обратили внимание в прессе. На популярный в Соединенных Штатах Америки праздник Хэллоуин наследница высокопоставленного госслужащего нарядилась в цвета флага Незалежной, а сын и вовсе оделся в главу Украины Владимира Зеленского.



Так, ребенок на празднование торжества надел форму цвета хаки, которая очень напоминает наряд украинского лидера – как известно, для повышения брутальности своего образа Зеленский не вылезает из одежды с элементами милитари стиля.



В таком виде наследники Блинкена подошли к главе Белого дома Джо Байдену и в традициях Дня всех святых потребовали у него угощение. Довольный американский президент выдал детям сладости. Об этом пишет информационный ресурс URA.RU.