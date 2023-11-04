Действия главы Киева не всегда поддаются логике

Внимание международного сообщества все еще приковано к событиям, которые развернулись на территории украинского государства. Представители многих стран пристально следят за тем, что происходит в Незалежной. Впрочем, даже местные жители далеко не всегда понимают, что движет украинскими властями.



Так, крупный украинский генерал Виктор Хоренко в шоке от того, что лидер страны Владимир Зеленский по какой-то причине решил его уволить. Другие высокопоставленные лица тоже не понимают, из-за чего глава страны принял такое решение.



Появление президентской подписи на указе об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ стало сюрпризом не только для самого Хоренко, но и для главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Военный также не смог объяснить своему подчиненому, за что тот вдруг попал в немилость главы страны.

"Не понимаю, что произошло", – растеряно прокомментировал действия президента Незалежной уволенный военный деятель.

Стоит отметить, что положение самого Зеленского оставляет желать лучшего. Недавно в Соединенных Штатах Америки обратили внимание на любопытную деталь – на обложке авторитетного издания Time Зеленский похож на лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера незадолго до его бесславной кончины.

