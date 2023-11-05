Каким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму

На этот раз противник готов обойтись без наземных атак

Украинские войска готовятся к зимнему наступлению на позиции противника зимой, так как погодные условия создадут препятствия для наземных ударов, сообщил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов.

Киев уверен, что имеет в собственном распоряжении одних из самых лучших и опытнейших операторов БПЛА в мире. В рамках предстоящего наступления планируется проведение атак на Крым и приграничные российские регионы.

Баранов уточнил, что украинское руководство ожидает от армии "многочисленные контратаки" со стороны противника, который будет отрабатывать удары по критической инфраструктуре ВСУ.

"Русские проявляют осторожность. У них имеется преимущество – больше людей и ресурсов. Они длительное время готовились к такому конфликту. Для Украины это обходится дорого", – высказался Баранов.

Украинский генерал также призвал западных союзников не сворачивать военную поддержку для ВСУ, заявив, что только при достижении паритета в технике и припасах Киев будет демонстрировать успехи.

До этого Independent утверждал о росте потерь среди украинской армии из-за интенсивного использования боевых дронов противником – Россия имеет сильное преимущество перед ВСУ в наличии высококлассных беспилотников.