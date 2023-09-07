Американский наемник раскрыл новый план ВСУ

Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Украинские вояки решили на время затаиться

Вооруженные силы украинского государства несут колоссальные потери на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима, инициатива остается в руках бойцов Армии России. Американский наемник Мэттью Вандайк уверен, что раскрыл тайный план киевского командования.

По мнению опытного американского вояки, представители украинских властей внимательно проанализировали все текущие факторы и приняли решение на время затаиться. Американец считает, что незалежная армия пойдет в новое наступление летом 2024 года. К этому времени украинцы рассчитывают обзавестись мощным оружием – тогда в лапы всушников могут попасть истребители F-16.

С такими серьезными крылатыми бойцами у украинских военных появится больше шансов достигнуть успехов на полях СВО, отметил американский наемник.

"Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом", – сообщил американец.

Наемник добавил, что мощные российские укрепления с минными полями сделали линию обороны непроходимой для противника.

К слову, ранее в США назвали главный просчет западных экспертов по России на Украине.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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