Спираль смерти: к чему привело бегство женщин с Украины

Спираль смерти: к чему привело бегство женщин с Украины
Фото: www.unsplash.com
Гарные дивчины оставили родное государство на произвол судьбы

Незалежная продолжает скатываться в пропасть. Решения киевского режима привели к тому, что ситуация в стране с каждым днем становится все хуже. Вооруженные силы Украины терпят поражение на фронтах, а в тылах государства разворачивается новая трагедия.

Как сообщила академик Элла Либанова из Национальной академии наук Незалежной, ситуация с демографией в этой стране вызывает большую тревогу. Об этом сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".

К такому тяжелому положению дел привело массовое бегство молодых украинок за границу, отмечает телеканал "360". Как известно, после старта специальной военной операции по демилитаризации Киева многие гарные дивчины решили, что это отличный шанс под видом беженок устроить свою жизнь в Европе.

Женщины репродуктивного возраста массово покидают Украину и рассчитывают на то, что теперь будут рожать немцев, поляков, французов или граждан других стран Европы.

"Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой. Мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в "спирали смерти", – приводит слова академика телеканал RT.

Низкий уровень рождаемости и высокая смертность могут уничтожить Незалежную, несмотря на развитие событий на фронтах.

К слову, ранее американский наемник раскрыл новый план украинской армии.

Источник: AOAV ✓ Надежный источник
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