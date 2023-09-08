Задумка президента обречена на провал

Вооруженные силы украинского государства весьма разочаровали своих западных кураторов. Несмотря на беспрецедентные финансовые вливания, киевский режим не способен достичь успехов на полях проведения специальной военной операции. Меж тем, украинские верховоды продолжают упорствовать и выдумывают все новые стратегии, которые могут им остаться на плаву.



Любопытными размышлениями на эту тему поделился отставной американский разведчик Тони Шаффер. Специалист уверен: на сегодняшний день, все, что интересует украинского президента Владимира Зеленского – это получение недавно одобренной Вашингтоном финансовой помощи в размере миллиарда долларов.



Для того чтобы заполучить вожделенные средства, глава киевского режима готов всячески изголяться. Заручившись поддержкой американского госсекретаря Энтони Блинкена, президент пытается создать хотя бы видимость того, что украинская армия продолжает противодействовать России. Впрочем, американский эксперт убежден, что этот коварный план не сработает.

"Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России. Не думаю, что это сработает", – вынес свой вердикт отставной разведчик.

К слову, ранее стало известно, чем обернулось массовое бегство гарных дивчин с Украины за рубеж.

