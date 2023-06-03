Украина готовится к масштабному нападению на Россию: появились детали

В Киеве захотели "переломить" ситуацию на поле боя

Украинские предприятия решили увеличить ежемесячное производство беспилотников с 50 до 1000. В первую очередь они собираются наладить сборку боевых дронов Vidsyich, которые имеют небольшой радиус действия.

Командир украинского спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик утверждает, что работа будет налажена в ближайшее время. Аппарат намерены использовать для атаки российских позиций, где сконцентрировано самое дорогостоящее и современное вооружение.

При этом американские эксперты считают, что в действительности БПЛА могут использовать для нападения на Россию. Украинская сторона хочет сделать ставку на дроны, поскольку они достаточно недорогие при производстве и обладают качествами, которые способны "переломить правила игры" в военных действиях, когда ВСУ вынуждены сопротивляться российским танкам и новейшим ракетам.

"Дроны становятся все более и более актуальными на передовой, потому что это возможность нанести прицельный удар, помогая сузить фокус артиллерии", – утверждает вице-премьер Украины Михаил Федоров.

Американские СМИ пишут, что недавние атаки на российские территории показывают, что Киев намерен заняться разработкой моделей, которые помогут им бить вглубь России.