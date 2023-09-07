Одно качество российских солдат поразило Запад

Представители западных стран всерьез рассчитывали, что конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, станет для них легким делом и закончится показательной поркой России. Однако развитие событий показало, как сильно ошиблись западные аналитики. Бывший морпех американских Вооруженных сил Брайан Берлетик указал на главный промах зарубежных экспертов при оценке возможностей России.



Так, опытный военный эксперт считает, что хваленые западные умы серьезно просчитались, составляя сборную характеристику российских солдат. В Соединенных Штатах Америки не могли предположить, что наши военные проявят такую самоотверженность при защите интересов родного государства в конфликте, разразившемся на территории Украины, отмечает информационный ресурс "Радио 1".



Берлетик подчеркнул, что для российских военных этот конфликт стал вопросом выживания, поэтому русские готовы идти до конца, передает телеканал RT.

"У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, – они недооценили решимость русских", – уверен специалист.

К слову, ранее были названы две проигравшие на Украине стороны.

