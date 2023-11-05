По аэродрому ВСУ в Днепре нанесен мощнейший удар

По аэродрому ВСУ в Днепре нанесен мощнейший удар
Usaf/Us Air/www.globallookpress.com
ВКС России отработали удары в 133 районах

ВКС России нанесли ракетный удар по живой силе противника, нанеся поражение как личному составу ВСУ, так и военной технике противника в 122 районах. Удар был нанесен и по складу авиационных ракет в Днепропетровске, а также авиации в Полтавской области, указывает Министерство обороны.

Уточняется, что удары нанесены по аэродрому "Днепр", где был уничтожен склад с авиаракетами. В миргородском аэродроме ВКС поразили технику ВВС Украины.

Российская противовоздушная оборона при этом смогла перехватить тринадцать крылатых и противокорабельных "Штормов", переданных Западом, а также "Нептунов". ПВО сбили 17 дронов.

По некоторым данным, ВСУ давно используют аэропорт "Днепропетровск" для военной авиации. ВКС ударили по объекту, выведя из строя радар AN/MPQ-64 Sentinel, используемый украинской стороной для ВВС. Российская авиация повредила одну из пусковых установок зенитно-ракетного комплекса, что вызвало взрыв резервных припасов и спровоцировало мощнейшую детонацию.

По словам американского военного аналитика Скотта Риттера, Киев давно превратился для Белого дома в балласт, который необходимо сбросить в удобный момент. Вашингтон действует по тому же сценарию, который разворачивался в Афганистане – поэтому в один момент, уверен Риттер, американцы попросту устроят массовое бегство из Украины. После этого страна будет развалена, и для нормализации отношений между РФ и Западом Штаты забудут об Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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