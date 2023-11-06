Судьбе незалежных вояк не позавидуешь

Положение дел бойцов Вооруженных сил украинского государства с каждым днем становится только хуже. Это хорошо понимают и сами военные. Недавние откровенные слова главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного стали последним гвоздем в гроб самообладания украинцев.



Представители западной прессы держат связь с украинскими военными и делятся с общественностью настроениями, которые царят в рядах ВСУ. Оказалось, что после недавнего откровенного признания Залужного незалежные вояки растеряли последнюю надежду на позитивный для них исход. Теперь военные разных званий точно понимают, что армия обречена.



Таким образом украинские вояки отреагировали на слова главнокомандующего ВСУ о том, что армия "зашла в тупик и говорить о глубоком и красивом прорыве" уже не приходится. Залужный посетовал, что не сумел показать стремительные темпы продвижения, которые ожидали западные кураторы в соответствии с натовскими учебникам.

"Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну", "Готовимся к худшему", – так комментируют ситуацию бойцы армии Незалежной.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план западных кураторов по границам России.

