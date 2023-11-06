Одна фраза главы Еврокомиссии заставила Киев трястись от обиды

Одна фраза главы Еврокомиссии заставила Киев трястись от обиды
Фото: www.unsplash.com
Украина требует к себе особое отношение

Для западных кураторов Незалежная в текущем ее состоянии стала своего рода прорвой, поглощающей ресурсы европейских и американских налогоплательщиков. Однако такая позиция нахлебника абсолютно не смущает Украину. Более того, там все еще рассчитывают на вступление в Евросоюз. Впрочем, одна фраза главы ЕК по этому поводу сильно обидела Киев.

Руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что на сегодняшний день Киеву удалось выполнить более 90% требуемых условий для того, чтобы стать частью дружного европейского семейства. Такая оценка показалась унизительной заместительнице главы украинского правительства по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной.

Высокопоставленная украинка с глубокой обидой заявила, что такого рода оценки обычно носят негативный характер. Стефанишина пафосно отметила, что вступление в Евросоюз имеет экзистенциальное значение для Украины. Рассуждать о процентах в такой ситуации нелепо, уверена представительница киевского режима.

"Это звучит как "вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное", – сказала украинка.

К слову, ранее стало известно, что украинские военные готовятся к худшему после заявления главкома ВСУ.

Источник: The Financial Times ✓ Надежный источник
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