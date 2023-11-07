Ветеран "Альфы" раскрыл виновников в гибели помощника Залужного

Обошлось не без внутренней конкуренции

Гибель Геннадия Чистякова, помощника главкома вооруженных сил Украины, могла произойти вследствие конфликта, возникшего между самим Валерием Залужным и политическим руководством страны в лице Владимира Зеленского и его подчиненных. Таким образом рассудил ветеран "Альфы" Сергей Гончаров.

Внутренняя грызня, происходящая на фоне контрнаступления и торговли вооружением, которое успело всплыть во многих странах мира, сопровождается сильнейшей внутренней конкуренцией внутри элит, отметил спикер.

Если Зеленский решит отменить выборы, считает военный эксперт, внутренняя борьба только обострится. Теперь главные интересанты думают, каким образом "смыться".

"Тараканы в банке теперь думают, как им по-хорошему сохранить деньги, которые они заработали на торговле оружием из Штатов. Думаю, это только начало", – высказался Гончаров, добавив, что в будущем Украина еще будет долгое время переживать подобные инциденты.

По ряду данных, высокопоставленный украинский военный чиновник погиб от взрыва гранаты, которую принес домой в день рождения. При открытии "подарка" сработало взрывное устройство.