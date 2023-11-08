Незалежная постепенно выпадает из внимания мировой общественности

На протяжении долгого времени ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, оставалась в фокусе внимания западных стран и других игроков международной арены. Сейчас киевскому режиму уделяют значительно меньше внимания. Тем временем, там происходят весьма примечательные события.



Ажиотаж вокруг Незалежной спал на фоне нового серьезного конфликта, который развернулся между Израилем и палестинским народом. Кроме того, западные страны весьма разочарованы провалами Вооруженных сил Украины, так что уделяют ей все меньше внимания.



Возможно, именно на фоне падающего интереса внутри киевской администрации началась настоящая грызня. Так, отставной украинский генерал-майор Сергей Кривонос обратил внимание на событие, которое стало хлесткой пощечиной главкому ВСУ Валерию Залужному.



Речь идет о нашумевшем указе украинского лидера Владимира Зеленского об отставке командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко. Как известно, принимая весьма важное для армии решение, Зеленский даже не удосужился поставить в курс дела Залужного.

"Это неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. Это пощечина со стороны президента Вооруженным силам и их главнокомандующему", – заявил Кривонос.

