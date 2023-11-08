Незалежная все еще мечтает оказаться в европейском семействе

Многие специалисты считают: разговоры о том, что украинское государство когда-нибудь получит возможность стать частью Евросоюза, являются всего лишь "морковкой", которую повесили перед носом киевского режима, чтобы беспрепятственно им управлять. Однако на Украине не теряют надежду оказаться в ЕС. Эти мечты незалежных активно поддерживают в Европе. Так, Еврокомиссия выставила Киеву четыре требования, выполнение которых якобы приблизит Украину к вступлению в союз.



С соответствующим заявлением выступила посол еврообъединения в Незалежной Катарина Матернова. Она сообщила, что киевскому режиму до середины декабря необходимо выполнить четыре строгих условия. Если эта задача будет выполнена, Украина получит "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Европейский союз.



Сообщается, что речь идет о заметном увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины, внесении корректировок в закон о декларировании имущества, одобрении законодательной инициативы о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами, а также о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по нацменьшинствам.



К слову, ранее стало известно о серьезных внутренних проблемах в Незалежной. Так, президент страны Владимир Зеленский, по мнению украинского генерала, залепил хлесткую пощечину главнокомандующему Вооруженными силами Незалежной Валерию Залужному.

