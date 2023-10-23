Президент тяжело переносит успех российского коллеги

На прошлой неделе глава России Владимир Путин совершил деловую поездку в Китай, где встретился с руководителем страны Си Цзиньпином. За визитом лидера активно следили на Западе, в том числе и в Вашингтоне. Британские журналисты обратили внимание, что событие произвело крайне неприятное впечатление на президента США Джо Байдена.

По их заявлению, американский лидер буквально вышел из себя, когда увидел, что Владимир Путин является довольно влиятельным лидером на международной арене. Для него это стало неприятным сигналом того, что Соединенные Штаты постепенно теряют свои геополитические лидерские позиции.

"Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", – приводит перевод РИА "Новости".

Однако, считают британцы, США уже эту битву проиграли. Глобальный Юг и Индия постепенно укрепляют свои антиколониальные настроения, и американцы ничего не могут с этим поделать.

Ранее в Германии заявили, что Байден боится провала Украины после всех вложений, поскольку это нанесет серьезный удар по его предвыборным позициям, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". На этом фоне он даже начал угрожать Владимиру Путину.

Также Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Запада закрыть Балтийское море для российских судов. По его словам, подобные заявления являются неприемлемыми, передает RT.