Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем
Джо Байден. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/www.globallookpress.com
призвали готовиться против РФ и Китая

Ядерные силы Соединенных Штатов не смогут противостоять Российской Федерации и Китаю в случае глобального конфликта, стратегические средства необходимо изменить как количественно, так и структурно, утверждает межпартийная комиссия конгресса США.

Американские законодатели предполагают, что в случае гипотетического задействования Россией и Китаем своих стратегических арсеналов Пентагону потребуется модернизировать ядерные силы.

Авторы проведенного исследования склоняются к тому, что сценарий ядерного противостояния Штатов с двумя державами становится все более вероятным, уточняет "Общественная служба новостей". Поэтому Белый дом должен как можно раньше принять решение в стратегических силах для ответа на "экзистенциальные вызовы", которые, уверены в комиссии, неминуемо возникнут перед страной уже через четыре года.

Так, эксперты полагают, что у США имеются проблемы в виде дефицита рабочей силы, ограничений в цепочках поставок и "неадекватности" в физической, экспериментальной и научной отраслях в области ядерной безопасности. Необходимо расширять неядерные силы и производство боеголовок, отмечает "Радио 1".

Поэтому новая стратегия должна обеспечить США рычагами и возможностями для эффективного сдерживания сразу России и КНР, отмечает URA.ru

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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