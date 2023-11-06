В США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным

В США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Америка серьезно просчиталась, анализируя личность нашего президента

Наша страна остается костью в горле представителей западного мира. Соединенные Штаты Америки давно недовольны тем, что Россия ведет самостоятельную политику и последовательно защищает собственные национальные интересы. Долгое время Вашингтон пытался продавить нашу страну и лично российского лидера Владимира Путина путем беспрецедентного давления. Теперь же в США сделали шокирующее признание по поводу сложившейся ситуации.

Американские эксперты в статье для авторитетного издания Foreign Affairs признались, что вашингтонской администрацией была допущена грубая ошибка при выборе стратегии взаимодействия с Владимиром Путиным. Американские специалисты, оценивая личность нашего президента, пришли к неверным выводам. Отчего-то они решили, что с главой государства можно разговаривать с позиции силы. Однако этот неправильный подход привел к фиаско.

"В Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы – единственный способ сдержать его", – указано в статье.

Эксперты отмечают, что Белый дом много рассуждал на тему того, что Россию нужно "сдерживать". Однако агрессивная политика в итоге привела к тому, что нашу страну спровоцировали на ответные действия.

Кстати, недавно в Кремле заявили, что встреча Путина с главой США Джо Байденом станет возможной при условии, что Вашингтон поменяет свою позицию по Москве, передает телеканал "360".

К слову, ранее на Западе назвали пять преемников Путина.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
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