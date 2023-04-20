Кремль огласил цель СВО после поездки Путина на фронт

Кремль огласил цель СВО после поездки Путина на фронт
Владимир Путин. Фото: Alexei Nikolsky/www.globallookpress.com
Москва верна своим приоритетам

Нейтральный статус Украины с неприсоединением страны в состав НАТО остается одной из ключевых целей текущей специальной операции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, членство Украины в составе Альянса уже представляет огромную опасность для России.

Вместе с тем Песков отреагировал на новость об официальном визите генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, приехавшего 20 апреля в украинскую столицу. В Кремле заявили, что не могут оценить перспективы членства в составе альянса, к которому уже несколько лет стремится украинское государство.

В Кремле также оценили неоднозначное заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что в зону специальной военной операции отправился якобы не сам президент России, а некий "двойник". Отвечая на вопрос медиа, Песков заявил, что считает подобные мысли весьма странными, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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