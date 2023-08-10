Российские войска нацелились на четыре города Украины

Запад делает все возможное, чтобы украинский конфликт не прекращался. Ведь чем меньше останется от страны, тем шире станут границы НАТО. Такое мнение выразил итальянский обозреватель Алессандро Орсини.

По его словам, Столтенберг продолжает целенаправленно унижать Россию, заявляя, что Москва обязана вывести свои войска с украинской территории, чтобы НАТО приняло страну в свой блок. Он отметил, что на подобное Путин точно будет отвечать решительно.

В пример обозреватель привел обстрелы Николаева, Сум, Харькова и Одессы, сообщает RT. Орсини подчеркнул, что после начала спецоперации в планах России не было намерения получать контроль над этими городами, однако из-за провокаций Запада российскому президенту приходится идти вглубь Украины для защиты собственной страны.

"Если позволят условия, Путин также аннексирует Сумы и Харьков, откуда начинаются рейды против российского города Белгорода. Чем дольше будет продолжаться *спецоперация*, тем больше территории потребуется русским, чтобы сбалансировать расширение НАТО", – пишет итальянец.

Он также утверждает, что Николаев и Одессу может постичь анологичная участь, передает "Свободная пресса".

Похожего мнения придерживается и американский разведчик Риттер, который считает, что российская армия может начать операцию по освобождению Одессы.