В Москве указали на агрессивную риторику членов НАТО

Российская сторона примет дополнительные меры на фоне нарастающих угроз, которые адресуют ей члены Североатлантического альянса. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление литовского дипломата об уничтожении Калининграда.

Ранее экс-руководитель МИД Литвы Линас Линкявичюс, в настоящее время находящийся на должности посла в Швеции, пригрозил Москве уничтожить Калининград, если та вздумает бросить вызов Североатлантическому альянсу. По его словам, город, находящийся в соседстве с прибалтийскими государствами, будет "нейтрализован" в первую очередь. Дипломат также заявил о внутреннем пользовании Балтийского моря для всего НАТО после того, как в рядах альянса оказалась Швеция.

Столь агрессивная риторика вкупе с расширением военной инфраструктуры западного блока, заметили в Кремле, является поводом для обеспокоенности. Москва видит в таких шагах основания для того, чтобы предпринять дополнительные усилия, нацеленные на безопасность страны.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что для НАТО Россия не представляет какой-либо угрозы ни на каком из направлений. Тем не менее, западный блок со всем вниманием относится к охране своих рубежей, включая восточные, где усиливает собственное военное присутствие.