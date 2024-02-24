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Западные кураторы с огромным недовольством наблюдают за тем, как Вооруженные силы Незалежной терпят провалы на всех фронтах. На этом фоне в Североатлантическом альянсе сделали очередное громкое заявление, прямо касающееся безопасности России. Комментарий по этому поводу дал известный российский сенатор Алексей Пушков.
Государственный деятель прокомментировал недавние слова руководителя НАТО Йенса Столтенберга о том, что западная коалиция уже практически готова передать в руки украинских вояк мощные истребители F-16. Об этом оружии киевский режим мечтает давно.
Пушков с тревогой отреагировал на громкое заявление. Сенатор подчеркнул, что реализация данной угрозы резко обострит ситуацию на международной арене. Очевидно, что передача мощных истребителей в руки нашего врага – это путь эскалации конфликта. В конце концов, все может закончиться прямым столкновением НАТО и России.
"НАТО идет по пути эскалации. Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", – написал политик.
К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки с печалью рассказали о том, что удалось уничтожить нашим военным на Украине.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно громить позиции украинского противника.
Конфликт между двумя странами накаляется
Киев остается в центре внимания международного сообщества