Риск прямого столкновения резко возрос

Западные кураторы с огромным недовольством наблюдают за тем, как Вооруженные силы Незалежной терпят провалы на всех фронтах. На этом фоне в Североатлантическом альянсе сделали очередное громкое заявление, прямо касающееся безопасности России. Комментарий по этому поводу дал известный российский сенатор Алексей Пушков.



Государственный деятель прокомментировал недавние слова руководителя НАТО Йенса Столтенберга о том, что западная коалиция уже практически готова передать в руки украинских вояк мощные истребители F-16. Об этом оружии киевский режим мечтает давно.



Пушков с тревогой отреагировал на громкое заявление. Сенатор подчеркнул, что реализация данной угрозы резко обострит ситуацию на международной арене. Очевидно, что передача мощных истребителей в руки нашего врага – это путь эскалации конфликта. В конце концов, все может закончиться прямым столкновением НАТО и России.

"НАТО идет по пути эскалации. Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", – написал политик.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки с печалью рассказали о том, что удалось уничтожить нашим военным на Украине. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно громить позиции украинского противника.

