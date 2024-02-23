В Польше взбесились из-за дерзкой выходки украинцев: "Мы тоже так можем"

Конфликт между двумя странами накаляется

Европейские страны громко и публично заявляют о том, что всем сердцем поддерживают киевский режим и готовы оказывать любую посильную помощь. Однако на практике быстро выяснилось, что многие страны, в первую очередь, думают о собственных национальных интересах. Так, нешуточной скандал разгорелся между Польшей и Украиной. Одна новая выходка незалежных и вовсе вызвала бешенство в Польше.



Новый виток обострения произошел после того, как появилась информация об очередной гениальной идее украинцев. Они начали свозить сгоревшую сельскохозяйственную технику к общей с Польшей границе. Таким образом украинцы демонстрируют свое отношение к действиям поляков. С 9 февраля они начали блокировать рубежи в рамках протеста против поставок сельхозпродукции с Украины в Польшу – из-за нее польские фермеры лишаются дохода.



Шоу со сгоревшей техникой вызвало шквал негодования в Польше. Эмоционально по этому поводу высказался местный политик, поддерживающий перевозчиков, Рафал Меклер. В социальных сетях он подчеркнул, что украинцы специально устраивают шоу из серьезной проблемы. Политик добавил, что поляки могут поступить также.

"Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", – написал взбешенный европеец.

К слову, ранее в Польше заявили, что членство Украины в ЕС нанесет удар по фермерам.

