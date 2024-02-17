Европейцы открещиваются от украинцев

Власти Незалежной продолжают грезить и тешить местных жителей рассказами о том, что вот-вот страну примут в Евросоюз. Однако многие участники этого объединения в ужасе от подобной перспективы. С громким заявлением выступил экс-премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер.



Европейский политик подчеркнул, что появление украинского государства в Союзе может привести к катастрофическим последствиям для Польши. Поляк очень переживает из-за сельскохозяйственного сектора экономики республики. По его мнению, присоединение к объединению Киева нанесет "болезненный, даже смертельный удар" по местным фермерам.



Миллер подчеркнул, что считает обстановку на границе с Незалежной "безумием". Польские перевозчики с 6 ноября в знак протеста блокируют проезд грузовиков на погранпереходах на границе с Украиной. Политик добавил, что поддерживает решение оказывать киевскому режиму помощь в военном плане, но ставить под угрозу польское сельское хозяйство – нельзя.



Он обратил внимание, что на сегодняшний день никто в Европе не способен конкурировать с дешевыми товарами с Украины, так что их появление на рынке приведет к экономическому коллапсу.



К слову, ранее в Польше призвали быть готовыми к войне с Россией.

