Глава страны попал в конфуз

Украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Тем временем, совсем недавно стало известно о выводе Вооруженных сил Незалежной из многострадальной Авдеевки. Во время обсуждения важных вопросов, связанных с конфликтом на территории украинского государства, Зеленский попал в неудобную ситуацию, чем насмешил публику.



Так, лидер Незалежной объявил, что хочет обсуждать важные вопросы, касающиеся международной безопасности, исключительно на украинском языке. Это удивило модератора конференции Кристиан Амапур, которая отметила, что познания главы Украины в английском языке настолько хороши, что он прекрасно мог бы изъясняться понятным для всех образом.



Однако глава киевского режима посчитал важным говорить именно на украинском. Поэтому Кристиан пришлось попросить всех надеть наушники для получения перевода. При этом женщина также отдельно уточнила, на каком канале идет перевод на английском языке. После этого она обратилась к Зеленскому и подчеркнула, что ему это не нужно (мол, он и так все должен понимать). Такое развитие событий заставило президента Украины растеряться.

"У меня нет перевода… Мне он не нужен?" – смущенно поинтересовался украинский лидер. После в зале раздался громкий смех.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские бойцы покидают Авдеевку.

