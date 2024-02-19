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Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются. При этом противник готов на любые шаги, лишь бы получить хотя бы какое-то преимущество на поле боя. Так, в конце января по российским позициям был нанесен вероломный удар неизвестным токсичным химикатом. Такой информацией с общественностью поделился глава войск химзащиты Армии России Игорь Кириллов.
Генерал-лейтенант сообщил, что удар токсичным химикатом был осуществлен 31 января текущего года. Попавшие в зону поражения бойцы получили ожоги верхних дыхательных путей, они жаловались на рвотные позывы и головокружение. Химикат оперативно отправили на изучение.
В результате исследований было установлено, что в химикате содержится ядовитое вещество антрахинон. Этот яд может привести к потере зрения, бьет по печени и почкам. В европейских странах применение такого вещества запрещено из-за ярко выраженного канцерогенного действия. Однако, судя по всему, нормы "просвещенного" и "демократического" мира киевскому режиму – не закон.
К слову, ранее было названо имя авторитетного западного политика, который всеми силами старается втянуть Европейский Союз в полномасштабную войну с Российской Федерацией. Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего.
Ситуация на международной арене обостряется все сильнее
Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".