Армия Украины в январе применила против российских военных химикат антрахинон

ВСУ ударили по позициям Армии России неизвестным токсичным химикатом
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим готов на любые преступления

Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются. При этом противник готов на любые шаги, лишь бы получить хотя бы какое-то преимущество на поле боя. Так, в конце января по российским позициям был нанесен вероломный удар неизвестным токсичным химикатом. Такой информацией с общественностью поделился глава войск химзащиты Армии России Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант сообщил, что удар токсичным химикатом был осуществлен 31 января текущего года. Попавшие в зону поражения бойцы получили ожоги верхних дыхательных путей, они жаловались на рвотные позывы и головокружение. Химикат оперативно отправили на изучение.

В результате исследований было установлено, что в химикате содержится ядовитое вещество антрахинон. Этот яд может привести к потере зрения, бьет по печени и почкам. В европейских странах применение такого вещества запрещено из-за ярко выраженного канцерогенного действия. Однако, судя по всему, нормы "просвещенного" и "демократического" мира киевскому режиму – не закон.

К слову, ранее было названо имя авторитетного западного политика, который всеми силами старается втянуть Европейский Союз в полномасштабную войну с Российской Федерацией. Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Авторитетный политик хочет втянуть Евросоюз в войну с Россией – названо имя

Ситуация на международной арене обостряется все сильнее

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