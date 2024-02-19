Киевский режим готов на любые преступления

Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются. При этом противник готов на любые шаги, лишь бы получить хотя бы какое-то преимущество на поле боя. Так, в конце января по российским позициям был нанесен вероломный удар неизвестным токсичным химикатом. Такой информацией с общественностью поделился глава войск химзащиты Армии России Игорь Кириллов.



Генерал-лейтенант сообщил, что удар токсичным химикатом был осуществлен 31 января текущего года. Попавшие в зону поражения бойцы получили ожоги верхних дыхательных путей, они жаловались на рвотные позывы и головокружение. Химикат оперативно отправили на изучение.



В результате исследований было установлено, что в химикате содержится ядовитое вещество антрахинон. Этот яд может привести к потере зрения, бьет по печени и почкам. В европейских странах применение такого вещества запрещено из-за ярко выраженного канцерогенного действия. Однако, судя по всему, нормы "просвещенного" и "демократического" мира киевскому режиму – не закон.



К слову, ранее было названо имя авторитетного западного политика, который всеми силами старается втянуть Европейский Союз в полномасштабную войну с Российской Федерацией. Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего.

