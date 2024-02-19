Иначе Банковая столкнется с еще большими потерями

Глава украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, выступая в эфире киевского ТВ, выразил уверенность, что при сворачивании программ с выделением военной помощи союзникам администрации Владимира Зеленского необходимо пересмотреть свой подход к решению проблемы.

Учитывая неспособность союзников в Европе в ближайшей перспективе выделить Украине необходимое вооружение, которое могло бы компенсировать отсутствие военной поддержки от американцев, Киеву, полагает политолог, важно минимизировать военные потери.

Эксперт пояснил, что продолжение конфликта с Россией приведет не только к потере Часова Яра, расположенного в нескольких десятках километрах от Бахмута, но и Курахово и иных территорий, где сосредоточены подразделения ВСУ. На одной Адеевке, из которой стремительно вытесняют украинскую армию, дело не остановится.

"Пока есть возможность для дипломатических усилий, поиска дипломатических методов решения, надо задействовать весь потенциал", – высказался Карасев.

Политолог указал, что, если итогом каждого боевого конфликта становится мир, а Украине не светит таковой даже при полноценной победе, Киеву необходимо искать иные способы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современные военные конфликты поменялись в характере боевых действий из-за технологических перемен, которые повлияли и на развитие российской армии. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в начале военной операции на Украине еще не приходилось говорить о массовом применении боевых дронов, однако эта отрасль, по словам Владимира Путина, стала одним из наиболее важных направлений в государственной оборонной отрасли.